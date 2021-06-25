https://news.day.az/officialchronicle/1356150.html Президент Ильхам Алиев в своем Twitter аккаунте поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных сил - ФОТО
Президент Ильхам Алиев в своем Twitter аккаунте поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных сил - ФОТО
Президент Ильхам Алиев в своем Twitter аккаунте поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных сил.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в публикации говорится: "Наша победоносная Армия, освободившая азербайджанские земли от оккупации, выполнила свою историческую миссию. Да здравствует Азербайджанская Армия! Карабах - это Азербайджан!".
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