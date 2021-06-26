https://news.day.az/officialchronicle/1356245.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом военном городке Военно-воздушных сил Министерства обороны и служебных квартирах для семей военнослужащих - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом военном городке Военно-воздушных сил Министерства обороны и служебных квартирах для семей военнослужащих - ФОТО
26 июня Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новосданном военном городке Н-ской воинской части Военно-воздушных сил Министерства обороны и служебных квартирах для семей военнослужащих Военно-воздушных сил.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт главе государства, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.
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