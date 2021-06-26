Президент Ильхам Алиев утвердил ряд соглашений между Азербайджаном и Россией

26 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении соглашения "О сотрудничестве в сфере связи и информационных технологий между министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В указе говорится, что соглашение было подписано 20 мая 2021 года в Москве. После вступления документа в силу министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обеспечит выполнение его положений. МИД Азербайджана поручено направить уведомление правительству России о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Другим указом главы Азербайджанского государства от 26 июня утвержден протокол "О взаимном признании в электронном порядке результатов таможенного контроля в отношении определенных видов товаров между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Федеральной таможенной службой (Россия)".

В указе отмечается, что протокол был подписан 20 мая 2021 года в Москве. После вступления протокола в силу Государственный таможенный комитет Азербайджана обеспечит выполнение его положений. МИД Азербайджана поручено направить уведомление правительству России о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу.

26 июня Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении соглашения "О сотрудничестве в ветеринарной сфере между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и министерством сельского хозяйства России".

В указе отмечается, что соглашение подписано 20 мая 2021 года в Москве. После вступления соглашения в силу Агентство пищевой безопасности обеспечит выполнение его положений. МИД Азербайджана поручено направить уведомление правительству России о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.