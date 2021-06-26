Президент Ильхам Алиев: Мы отомстили за наших шехидов на полях сражений

Мы отомстили за наших шехидов на полях сражений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце "Гюлистан" с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

"Я неоднократно говорил, что кровь наших шехидов не останется на земле. Так оно и случилось. Вторая Карабахская война завершилась полной Победой Азербайджана. 26 июня - День Вооруженных сил. Каждый год мы торжественно отмечали эту дату. Проводились различные мероприятия. Каждый год 26 июня на встречах с военнослужащими я говорил, что настанет день, когда мы вернемся на родные земли, восстановим территориальную целостность. Я говорил, что если это не представится возможным путем переговоров, то мы решим вопрос военным путем. Так и случилось. Многолетние переговоры оказались безрезультатными, и Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность, историческую справедливость, международное право на поле боя",- сказал глава государства.