Президент Ильхам Алиев: Мы не хотели и сегодня не хотим войны

Мы не хотели и сегодня не хотим войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце "Гюлистан" с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

"Апрельские бои не стали для Армении уроком. Спустя два года после этого мы в результате Нахчыванской операции заняли обширную территорию и еще раз продемонстрировали свою силу и профессионализм. И это не послужило уроком. Наконец, Вторая Карабахская война стала таким уроком, что они навсегда запомнят его. Вторая Карабахская война - наша славная история. Она всегда будет жить в душе азербайджанского народа. Это было торжество справедливости, торжество гордости, торжество национального достоинства, торжество непобедимого духа азербайджанского народа. Мобилизовав все силы, мы одержали в этой войне Победу и изгнали врага с наших земель. Настолько осрамили врага, что он сдался, поднял белый флаг и вынужден был подписать акт о капитуляции. Несмотря на то, что во время войны в своих выступлениях и интервью, я неоднократно говорил, что мы готовы остановиться, что, как Президент, я заявляю: пусть руководитель Армении лично предоставит нам дату вывода армянских воинских формирований с наших земель, пусть назовет нам эту дату, и мы остановим войну. Но армянская сторона вновь упустила этот шанс. В результате войны армянская армия уничтожена. Я озвучивал эти цифры, вы хорошо знаете. Вы уничтожили армянскую армию, ее нет - уничтожены или же взяты в качестве трофея 336 танков. Уничтожены восемь установок С 300, другие их установки противовоздушной обороны, артиллерийские установки. То есть, армянской армии нет. Во время войны - это тоже уже не секрет, - посредники говорили Армении, что нужно остановить, мол, назовите Азербайджану дату. Но они отказались и от этого. После того, как мы освободили от захватчиков Шушу, они вынуждены были в ночь с 9 на 10 ноября подписать акт о капитуляции.

Мы проявили твердую волю, смелость, национальный дух и добились поставленной цели. Еще раз хочу сказать, что Вторая Карабахская война, как славная история, славная Победа, навечно золотыми буквами вписана в историю Азербайджана. Отныне Азербайджан будет жить как страна-победительница, а Армения - как страна, потерпевшая поражение.

Могу сказать, что Вторая Карабахская война была неизбежна. Об этом знал каждый. Знали и азербайджанская общественность, и международные посредники, и мы. Просто были надежды, что у руководства Армении проявится хотя бы инстинкт самосохранения, и они по доброй воле покинут наши земли. Если бы это случилось, то не было необходимости в войне. Мы не хотели и сегодня не хотим войны. Считаю, что для сведения риска войны до нуля в нашем регионе, на Южном Кавказе должны быть выдвинуты различные инициативы. Мы готовы к этому. Нам не нужна война.

Мы добились поставленной цели, и сейчас для нас началась новая эра - эра созидания, восстановления наших земель.

Но это должно послужить уроком для Армении, так как им, наконец, следует понять, что вражда против нас очень дорого обошлась им. Чего они добились? Ничего. Посмотрите, за 30 лет не смогли создать независимого государства. Сегодня Армения не может считаться независимым государством. Какая тут может быть независимость, если она полностью зависима от внешних кругов. Полностью зависима от внешней военной помощи. Полностью зависит от поступающих извне политических заказов. У них было 30 лет, почему они не смогли построить независимую страну? Из-за оккупации. Именно оккупация поставила их в такое положение. Вражда, ненависть к азербайджанскому народу довела их до этого, и справедливость восторжествовала. Порой каждый из нас в различных ситуациях думает, что справедливости нет, почему она не торжествует. Просто, надо набраться терпения. Дожидаться нужного времени, необходимо каждый день стремиться к достижению поставленной цели. Каждый день мы приближали эту дату. Ежедневно Карабахский вопрос находился в моей повестке дня, как Президента, на первом месте. Ежедневно. Каждый день я думал о том, что еще необходимо предпринять, чтобы одержать Победу, освободить наши земли. И мы продемонстрировали это", - сказал Президент Ильхам Алиев.