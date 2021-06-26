Президент Ильхам Алиев: Мы настолько осрамили врага, что он сдался, поднял белый флаг и вынужден был подписать акт о капитуляции

Вторая Карабахская война - наша славная история. Она всегда будет жить в душе азербайджанского народа. Это было торжество справедливости, торжество гордости, торжество национального достоинства, торжество непобедимого духа азербайджанского народа. Мобилизовав все силы, мы одержали в этой войне Победу и изгнали врага с наших земель. Настолько осрамили врага, что он сдался, поднял белый флаг и вынужден был подписать акт о капитуляции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце "Гюлистан" с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

"Апрельские бои не стали для Армении уроком. Спустя два года после этого мы в результате Нахчыванской операции заняли обширную территорию и еще раз продемонстрировали свою силу и профессионализм. И это не послужило уроком. Наконец, Вторая Карабахская война стала таким уроком, что они навсегда запомнят его. Вторая Карабахская война - наша славная история. Она всегда будет жить в душе азербайджанского народа. Это было торжество справедливости, торжество гордости, торжество национального достоинства, торжество непобедимого духа азербайджанского народа. Мобилизовав все силы, мы одержали в этой войне Победу и изгнали врага с наших земель. Настолько осрамили врага, что он сдался, поднял белый флаг и вынужден был подписать акт о капитуляции. Несмотря на то, что во время войны в своих выступлениях и интервью, я неоднократно говорил, что мы готовы остановиться, что, как Президент, я заявляю: пусть руководитель Армении лично предоставит нам дату вывода армянских воинских формирований с наших земель, пусть назовет нам эту дату, и мы остановим войну. Но армянская сторона вновь упустила этот шанс. В результате войны армянская армия уничтожена. Я озвучивал эти цифры, вы хорошо знаете. Вы уничтожили армянскую армию, ее нет - уничтожены или же взяты в качестве трофея 336 танков. Уничтожены восемь установок С 300, другие их установки противовоздушной обороны, артиллерийские установки. То есть, армянской армии нет. Во время войны - это тоже уже не секрет, - посредники говорили Армении, что нужно остановить, мол, назовите Азербайджану дату. Но они отказались и от этого. После того, как мы освободили от захватчиков Шушу, они вынуждены были в ночь с 9 на 10 ноября подписать акт о капитуляции",- сказал Президент Ильхам Алиев.