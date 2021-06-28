Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Грузии
28 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства поздравил Ираклия Гарибашвили с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности и доброго здоровья.
Ираклий Гарибашвили выразил Президенту Азербайджана признательность за проявленное внимание и поздравление.
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, подчеркнув успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Грузией, выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей.
В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов по различным аспектам двусторонних отношений.
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