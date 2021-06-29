Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля “Courtyard by Marriott Baku”

В нашей столице состоялось открытие отеля "Courtyard by Marriott Baku".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства и Первая леди ознакомились с созданными в отеле условиями.

Было отмечено, что в отеле "Courtyard by Marriott Baku" создано 365 номеров, зал заседаний, спортивный зал, ресторан. Сдача в эксплуатацию такого современного гостиничного комплекса, внося вклад в развитие ненефтяного сектора, одновременно играет важную роль в социально-экономическом развитии столицы, создает условия для вступления гостиничного бизнеса в качественно новый этап.

Данный гостиничный комплекс построен сетью отелей, обладающей особым имиджем в Европе и мире. Сдача в эксплуатацию в последние годы в Азербайджане таких отелей, принадлежащих мировым брендам, свидетельствует о благоприятной инвестиционной среде в нашей стране, показывает, что Азербайджан, считающийся экономическим центром региона, находится на передовых рядах и в области туризма.

Отметим, что в период, когда мир переживал финансовые и экономические трудности, а пандемия вызвала серьезные последствия, благодаря концепции взгляда на будущее Президента Ильхама Алиева в нашей стране не был перенесен ни один социально-экономический проект. Последовательные меры, принимаемые в связи с развитием инфраструктуры туризма, в том числе, сдача в эксплуатацию современных отелей, играет большую роль в обеспечении более успешного перехода к постпандемическому этапу в Азербайджане.