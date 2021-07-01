Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане прекрасный инвестиционный климат

В Азербайджане прекрасный инвестиционный климат. С одной стороны, мы продемонстрировали это при реализации нефтегазовых проектов, а с другой, - в результате реформ, проводимых в других сферах, создан прекрасный инвестиционный климат.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после закладки фундамента Алятской свободной экономической зоны.

"Сегодня свободные экономические зоны функционируют в различных странах мира. Как я уже отметил, в ряде стран это обусловлено природными условиями, географическим расположением. В странах, не имеющих выхода к открытым морям, практика создания свободных экономических зон не столь успешна. Мы изучили, проанализировали удачный и неудачный опыт. Считаем, что сегодня в Азербайджане имеются все первоначальные условия для привлечения инвесторов именно в эту зону. Полагаю, что, в первую очередь, это место имеет благоприятное географическое положение - находится на побережье, рядом с морским портом, достаточно обширная территория. На первоначальном этапе для развития уже готова площадь в 60 гектаров. В целом же, выделен земельный участок в 850 гектаров. Уже определены также сопредельные с ним земельные участки, с тем, чтобы там не проводилось никакого строительства, это необходимо для дальнейшего развития.

В Азербайджане прекрасный инвестиционный климат. С одной стороны, мы продемонстрировали это при реализации нефтегазовых проектов, а с другой, - в результате реформ, проводимых в других сферах, создан прекрасный инвестиционный климат. Неслучайно, в отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан удостоен 28-го места среди 190 стран. Это - огромное достижение в мировом масштабе. Мы определи по этим параметрам многие развитые страны. То есть, прекрасный инвестиционный климат, конечно, является одним из основных условий для привлечения инвесторов.

Другой важный вопрос, - почему мы считаем, что инвесторы приедут, - заключается в современной инфраструктуре. В последние годы мы последовательно создавали эту инфраструктуру. Сегодня вновь, ссылаясь на влиятельные международные структуры, можем сказать, что добились больших успехов и в этой области. Нам известно, что потенциальные инвесторы, в первую очередь, смотрят отчет Doing Business Всемирного банка, а также рейтинговую таблицу Давосского всемирного экономического форума. Там и тут наше преимущество налицо. Посмотрите, каких мест удостоен Азербайджан по уровню инфраструктурных проектов. В области энергоснабжения Азербайджан занимает в отчете Давосского форума второе место в мировом масштабе. Представьте себе, второе место в мировом масштабе. По эффективности железнодорожных услуг - на 11-м месте. По эффективности воздушного транспорта - на 12-м месте. По качеству автомобильных дорог делит 24-27 места. Каспийское пароходство находится на 25-м месте по услугам судоходства. Все это - достигнутые нами большие успехи. Сегодня они обеспечивают динамичное развитие нашей страны, так как основные инфраструктурные проекты либо уже завершились, либо завершаются. Это очень важные условия для инвесторов - инвестиционный климат, инфраструктурные проекты.

Кроме того, в последние годы в Азербайджане создан мощный кадровый потенциал. Этой сфере уделяется особое внимание. По линии государства мы обучили в ведущих вузах мира тысячи представителей молодежи. Значительная часть их вернулась в Азербайджан и работает в различных местах. Азербайджанцы, работающие в нефтяных консорциумах, уже служат развитию нашего интеллектуального потенциала. Есть кадровый потенциал, это тоже будет привлекать инвесторов.

В Азербайджане обеспечивается безопасность. Азербайджан, возможно, является одной из самых безопасных стран мира. Этот фактор тоже очень важен для инвесторов.

Межкультурный диалог, вопросы религиозной толерантности в Азербайджане уже приводятся, как пример в мировом масштабе. Мы хотим, чтобы все страны мира приезжали сюда и вкладывали инвестиции. Этот фактор тоже очень важен.

С другой стороны, господствующая в нашей стране стабильность является одним из основных условий для каждого инвестора. В страны, где нет стабильности, никто не вкладывает инвестиции. Это - аксиома. Если вы обратите внимание на опыт привлекательных с точки зрения инвестирования стран, то увидите это. Одним из основных, а может, и главным условием нынешнего и предстоящего инвестирования в Азербайджан, является общественно-политическая стабильность, единство между народом и властью.

Еще один важный фактор заключается в том, что слово у нас никогда не расходится с делом. То есть, мы делаем все, что сказали. Мы держим данное слово, и жизнь неоднократно подтверждала это. Для инвесторов созданы весьма привлекательные условия. Достаточно взглянуть на нефтегазовые проекты, чтобы увидеть, что в контрактах, подписанных с 1994 года по настоящее время, не поменялась ни одна запятая. Тогда как во многих местах по истечении определенного времени страны пытаются изменить условия в более приемлемом для себя направлении. Мы не делали этого, так как в противном случае упустим инвесторов. То есть, все эти факторы и, конечно, Победа, одержанная во Второй Карабахской войне, урегулирование нагорно-карабахского конфликта создали уже новую ситуацию. Считаю, что долгосрочная стабильность, мир уже являются ясными как божий день и для инвесторов. Уверен, что наличие всех этих факторов и вера в наше будущее привлекут иностранных инвесторов в эту зону", - сказал глава государства.