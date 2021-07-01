Президент Ильхам Алиев: Создание Алятской свободной экономической зоны станет очередным шагом к успеху

Уверен, что создание Алятской свободной экономической зоны станет очередным шагом к успеху.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после закладки фундамента Алятской свободной экономической зоны.

"Заложенный сегодня фундамент уже придает импульс началу работ. Уже спланированы первые предстоящие работы, спроектированы 60 из 850 гектаров, проведено детальное, обстоятельное планирование. С сегодняшнего дня начнутся строительные работы, будут проделаны работы в области инфраструктурных проектов, бизнес-центра, таможенно-пропускного пункта и в других необходимых сферах. Считаю, что через год - с июля следующего года мы будем готовы принять инвесторов.

До этого времени руководство Свободной экономической зоны проведет различные мероприятия как в стране, так и за рубежом. Надо провести презентации, наладить прямые контакты с потенциальными инвесторами. Одновременно представители Свободной экономической зоны будут командированы в различные страны, кроме того, будут приглашены потенциальные инвесторы из-за рубежа. Вместе с тем, даю сейчас указание всем нашим посольствам в зарубежных странах посредством своих контактов информировать потенциальных инвесторов о создании данной зоны. У нас есть межправительственные комиссии со многими странами. Поручаю руководителям данных комиссий в ходе проведения заседаний комиссий непременно обеспечить присутствие представителей Свободной экономической зоны и обязательно включить эту тему в повестку дня. Еще раз хочу сказать, что такие комиссии у нас есть во многих странах. Однако, анализируя работу этих комиссий, вижу, что иностранные компании больше стараются работать в Азербайджане в качестве подрядчиков. То есть, больше хотят зарабатывать в Азербайджане, в этом и заключается суть. Мы не возражаем, так как сегодня мы привлекаем иностранных подрядчиков, контракторов даже на освобожденные земли. Но мы хотим, чтобы иностранные инвесторы вкладывали средства в Азербайджан, так как государственные инвестиции уже сыграли свою роль. Мы реализовали все основные инфраструктурные проекты. Естественно, на освобожденных землях в настоящее время начинается большая работа по строительству и созиданию. Это приведет к большому экономическому оживлению. Но нам следует понять, что без прямых иностранных инвестиций наша страна не сможет развиваться так, как нам этого хотелось бы. Поэтому задача межправительственных комиссий с другими странами заключается в первую очередь в поставке средств из-за рубежа в Азербайджан. Считаю, что именно эта зона может быть привлекательной для потенциальных инвесторов.

Таким образом, через год - в июле следующего года зона будет готова принять инвесторов. Уверен, что мы увидим, как приведенная здесь картина найдет отражение в жизни, так как на сегодняшний день все наши инициативы, все планы нашли отражение в жизни. Не было инициативы, не превратившейся в реальность. Самые сложные, транснациональные, реализованные нами в крайне сложной геополитической ситуации проекты успешно завершились. Нет необходимости перечислять их, каждому понятно, о чем идет речь. Поэтому уверен, что создание данной зоны станет очередным шагом к успеху", - сказал глава государства.