Президент Ильхам Алиев: Победа, одержанная во Второй Карабахской войне, урегулирование нагорно-карабахского конфликта создали уже новую ситуацию

Победа, одержанная во Второй Карабахской войне, урегулирование нагорно-карабахского конфликта создали уже новую ситуацию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после закладки фундамента Алятской свободной экономической зоны.

"Господствующая в нашей стране стабильность является одним из основных условий для каждого инвестора. В страны, где нет стабильности, никто не вкладывает инвестиции. Это - аксиома. Если вы обратите внимание на опыт привлекательных с точки зрения инвестирования стран, то увидите это. Одним из основных, а может, и главным условием нынешнего и предстоящего инвестирования в Азербайджан, является общественно-политическая стабильность, единство между народом и властью.

Еще один важный фактор заключается в том, что слово у нас никогда не расходится с делом. То есть, мы делаем все, что сказали. Мы держим данное слово, и жизнь неоднократно подтверждала это. Для инвесторов созданы весьма привлекательные условия. Достаточно взглянуть на нефтегазовые проекты, чтобы увидеть, что в контрактах, подписанных с 1994 года по настоящее время, не поменялась ни одна запятая. Тогда как во многих местах по истечении определенного времени страны пытаются изменить условия в более приемлемом для себя направлении. Мы не делали этого, так как в противном случае упустим инвесторов. То есть, все эти факторы и, конечно, Победа, одержанная во Второй Карабахской войне, урегулирование нагорно-карабахского конфликта создали уже новую ситуацию. Считаю, что долгосрочная стабильность, мир уже являются ясными как божий день и для инвесторов. Уверен, что наличие всех этих факторов и вера в наше будущее привлекут иностранных инвесторов в эту зону", - отметил Президент Ильхам Алиев.