Президент Ильхам Алиев: Мы хотим, чтобы иностранные инвесторы вкладывали средства в Азербайджан, так как государственные инвестиции уже сыграли свою роль

Мы хотим, чтобы иностранные инвесторы вкладывали средства в Азербайджан, так как государственные инвестиции уже сыграли свою роль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после закладки фундамента Алятской свободной экономической зоны.

"Руководство Свободной экономической зоны проведет различные мероприятия как в стране, так и за рубежом. Надо провести презентации, наладить прямые контакты с потенциальными инвесторами. Одновременно представители Свободной экономической зоны будут командированы в различные страны, кроме того, будут приглашены потенциальные инвесторы из-за рубежа. Вместе с тем, даю сейчас указание всем нашим посольствам в зарубежных странах посредством своих контактов информировать потенциальных инвесторов о создании данной зоны. У нас есть межправительственные комиссии со многими странами. Поручаю руководителям данных комиссий в ходе проведения заседаний комиссий непременно обеспечить присутствие представителей Свободной экономической зоны и обязательно включить эту тему в повестку дня. Еще раз хочу сказать, что такие комиссии у нас есть во многих странах. Однако, анализируя работу этих комиссий, вижу, что иностранные компании больше стараются работать в Азербайджане в качестве подрядчиков. То есть, больше хотят зарабатывать в Азербайджане, в этом и заключается суть. Мы не возражаем, так как сегодня мы привлекаем иностранных подрядчиков, контракторов даже на освобожденные земли. Но мы хотим, чтобы иностранные инвесторы вкладывали средства в Азербайджан, так как государственные инвестиции уже сыграли свою роль. Мы реализовали все основные инфраструктурные проекты. Естественно, на освобожденных землях в настоящее время начинается большая работа по строительству и созиданию. Это приведет к большому экономическому оживлению. Но нам следует понять, что без прямых иностранных инвестиций наша страна не сможет развиваться так, как нам этого хотелось бы. Поэтому задача межправительственных комиссий с другими странами заключается в первую очередь в поставке средств из-за рубежа в Азербайджан. Считаю, что именно эта зона может быть привлекательной для потенциальных инвесторов", - отметил Президент Ильхам Алиев.