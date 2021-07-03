Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу направил Президенту США Джозефу Байдену поздравительное письмо.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От себя и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный американский народ с национальным праздником Соединенных Штатов Америки - Днем независимости.

Накануне 30-й годовщины установления дипломатических связей между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки наши отношения, носящие в ряде сфер характер стратегического партнерства, динамика развития двусторонних связей вызывают удовлетворение.

Крупномасштабные энергетические проекты, укрепление международного мира и безопасности, борьба с терроризмом, наше тесное сотрудничество в рамках миссии "Решительная поддержка" НАТО в Афганистане являются одними из важных направлений, характеризующих азербайджано-американские отношения. Мы высоко оцениваем поддержку, оказанную Соединенными Штатами диверсификации маршрутов энергоснабжения, в особенности, успешному завершению Южного газового коридора.

Как Вам известно, в результате продолжавшейся в минувшем году в течение 44 дней Отечественной войны, был положен конец оккупации Арменией признанных на международном уровне территорий Азербайджана, восстановлена территориальная целостность нашей страны, обеспечено исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Завершение конфликта создало новую геополитическую реальность в регионе, сформировало благоприятную почву для устойчивого мира, экономического возрождения и регионального сотрудничества. Считаю, что США в соответствии со сложившейся реальностью могут внести существенный вклад в утверждение устойчивого мира и атмосферы доверия между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного уважения территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ.

В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях идут работы по восстановлению и реконструкции. В качестве партнеров в этом процессе нам хотелось бы видеть также американские компании.

Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами и впредь будут развиваться и укрепляться в соответствии с интересами двух народов.

В этот знаменательный день еще раз передаю Вам самые искренние поздравления, желаю Соединенным Штатам Америки постоянного процветания и благосостояния".