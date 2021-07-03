Президент Ильхам Алиев: Считаю, что США могут внести существенный вклад в утверждение устойчивого мира и атмосферы доверия между Азербайджаном и Арменией

Считаю, что США в соответствии со сложившейся реальностью могут внести существенный вклад в утверждение устойчивого мира и атмосферы доверия между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного уважения территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравительном письме, направленном Президенту США Джо Байдену по случаю 4 Июля - Дня независимости США.

"Как Вам известно, в результате продолжавшейся в минувшем году в течение 44 дней Отечественной войны, был положен конец оккупации Арменией признанных на международном уровне территорий Азербайджана, восстановлена территориальная целостность нашей страны, обеспечено исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Завершение конфликта создало новую геополитическую реальность в регионе, сформировало благоприятную почву для устойчивого мира, экономического возрождения и регионального сотрудничества. Считаю, что США в соответствии со сложившейся реальностью могут внести существенный вклад в утверждение устойчивого мира и атмосферы доверия между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного уважения территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ.

В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях идут работы по восстановлению и реконструкции. В качестве партнеров в этом процессе нам хотелось бы видеть также американские компании.

Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами и впредь будут развиваться и укрепляться в соответствии с интересами двух народов", - сказал глава государства.