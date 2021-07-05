Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги в Сальянском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств на строительство автомобильных дорог, соединяющих магистраль Сальян-Нефтчала Сальянского района с селами Кюр Гарагашлы, Бешталы, Джанган, Ходжалы и Арабгардашбейли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях строительства автомобильных дорог, соединяющих магистраль Сальян-Нефтчала Сальянского района с селами Кюр Гарагашлы, Бешталы, Джанган, Ходжалы и Арабгардашбейли с населением 6 тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 6,8 миллиона (шесть миллионов восемьсот тысяч) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".