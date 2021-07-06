Президент Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Нурсултан Абишевич,
Искренне поздравляю Вас по случаю дня рождения и передаю свои наилучшие пожелания.
Пройдя славный жизненный путь, Вы являетесь выдающимся государственным деятелем, приложившим все усилия для процветания Республики Казахстан и обеспечившим нынешний высокий уровень развития и достойное место Вашей страны на международной арене.
Азербайджан и Казахстан связывают узы дружбы и братства, основанные на общей истории и моральных ценностях наших народов. Высоко ценю Ваши заслуги в деле укрепления этих связей между нашими народами и странами. Также хочу особо отметить Вашу деятельность в качестве Почетного председателя Тюркского Совета и Ваш вклад в установление единства между тюркоязычными народами.
Всегда с теплотой вспоминаю и дорожу глубоким уважением, почтением и искренне дружескими отношениями, существовавшими между моим отцом Президентом Гейдаром Алиевым и Вами.
В этот знаменательный день, уважаемый Нурсултан Абишевич, еще раз передаю Вам свои поздравления и желаю крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей деятельности во имя благополучия братского народа Казахстана", - говорится в поздравлении.
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