https://news.day.az/officialchronicle/1359159.html Президент Ильхам Алиев выделил средства на восстановление объектов, пострадавших в результате агрессии Армении
Президент Ильхам Алиев выделил средства на восстановление объектов, пострадавших в результате агрессии Армении
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с восстановлением объектов на территории Азербайджана, поврежденных в результате агрессии вооруженных сил Республики Армения с 27 сентября 2020 года, и проведением ремонтно-строительных работ.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, в этих целях Государственному комитету по архитектуре и градостроительству выделяется 30 миллионов манатов.
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