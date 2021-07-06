https://news.day.az/officialchronicle/1359289.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил Президенту России Владимиру Путину письмо с соболезнованиями.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый Владимир Владимирович,
Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета Ан-26 на Камчатке.
От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России".
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