Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил Президенту России Владимиру Путину письмо с соболезнованиями.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета Ан-26 на Камчатке.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России".