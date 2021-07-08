https://news.day.az/officialchronicle/1359911.html Сотрудникам органов дипломатической службы присвоены дипломатические ранги - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Сотрудникам органов дипломатической службы присвоены дипломатические ранги - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение "О присвоении дипломатических рангов сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, следующим сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджана присваивается ранг Чрезвычайный и полномочный посланник второго класса:
Абдуллаевой Лейле Яшар гызы;
Габибзаде Эльджану Ибрагим оглу;
Рафиеву Ялчыну Ильгар оглу.
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