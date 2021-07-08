Награждены сотрудники органов дипломатической службы Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение "О награждении сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, за плодотворную деятельность в органах дипломатической службы Азербайджана медалью "За отличие на дипломатической службе" награждаются следующие лица:
Абдулазимов Эльшан Самед оглу,
Аллахвердиев Эльчин Гусейн оглу,
Асланов Азад Ханлар оглу,
Джаббаров Аббас Гусейн оглу,
Джафаров Сади Расим оглу,
Ашрафзаде Эльвин Ульфат оглу,
Гусейнова Айгюнь Абульфаз гызы,
Гусейнова Нигяр Рамиз гызы,
Гасымов Махур Хафиз оглу,
Мамедов Эльдар Гасан оглу,
Мамедова Хуснийя Рафаэль гызы,
Солтанов Фарид Рафаэль оглу,
Шахъяров Шахин Арзуман оглу,
Ягубова Айсель Шакир гызы.
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