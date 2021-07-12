Президент Ильхам Алиев поздравил Серджо Маттареллу с победой сборной Италии на чемпионате Европы

12 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с победой национальной сборной команды Италии на чемпионате Европы по футболу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь дружественный народ Италии с завоеванием национальной сборной Италии по футболу титула чемпиона Европы.

Передаю наши самые искренние поздравления итальянским футболистам, проявившим высокое мастерство, большую решимость, непоколебимую волю во всех матчах первенства Европы и завоевавшим во второй раз в своей истории этот высокий титул, желаю им новых успехов.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать наши усилия на пути дальнейшего расширения традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Италией, углубления взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства.

Присоединяюсь к Вашей радости в эти знаменательные моменты, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Италии - благосостояния и мира", - говорится в поздравлении.