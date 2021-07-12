Президент Ильхам Алиев внес изменение в указ о создании и обеспечении деятельности Алятской свободной экономической зоны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал Указ "О внесении изменения в Указ "О создании и обеспечении деятельности Алятской свободной экономической зоны"" № 1032 от 22 мая 2020 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, упразднен пункт 5.3 Указа "О создании и обеспечении деятельности Алятской свободной экономической зоны" № 1032 от 22 мая 2020 года.