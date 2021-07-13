https://news.day.az/officialchronicle/1361206.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в рамках своего председательства изучает возможность создания институциональной сети для молодежи стран Движения неприсоединения
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в рамках своего председательства изучает возможность создания институциональной сети для молодежи стран Движения неприсоединения
Азербайджан в соответствии с мандатом Движения неприсоединения и в рамках своего председательства в нем изучает возможность создания институциональной сети для молодежи стран-участниц движения.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на промежуточной конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.
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