https://news.day.az/officialchronicle/1361207.html Президент Ильхам Алиев: Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения направлено на развитие межпарламентского сотрудничества между входящими в него странами
Президент Ильхам Алиев: Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения направлено на развитие межпарламентского сотрудничества между входящими в него странами
Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН) направлено на развитие межпарламентского сотрудничества между его странами-участницами.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на промежуточной конференции глав МИД стран-участниц Движения неприсоединения.
"В своем выступлении на Бакинском саммите я подчеркнул, что развитие диалога Движения неприсоединения с другими институтами и расширение географии его сотрудничества будет одним из приоритетов председательства Азербайджана", - сказал Президент Ильхам Алиев.
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