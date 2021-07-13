https://news.day.az/officialchronicle/1361211.html Президент Ильхам Алиев: Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения позволило наладить связи с другими международными организациями
Президент Ильхам Алиев: Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения позволило наладить связи с другими международными организациями
Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения позволило наладить связи с другими международными организациями.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на промежуточной конференции глав МИД стран-участниц Движения неприсоединения.
"Впервые в истории лидеры Евросоюза приняли участие в упомянутом онлайн-саммите Движения неприсоединения", - сказал глава государства.
"Позже страны ЕС поддержали инициативу Движения неприсоединения о созыве внеочередной сессии Генассамблеи ООН", - сказал Президент Ильхам Алиев.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре