Президент Ильхам Алиев: Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения позволило наладить связи с другими международными организациями

Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения позволило наладить связи с другими международными организациями.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на промежуточной конференции глав МИД стран-участниц Движения неприсоединения.

"Впервые в истории лидеры Евросоюза приняли участие в упомянутом онлайн-саммите Движения неприсоединения", - сказал глава государства.

"Позже страны ЕС поддержали инициативу Движения неприсоединения о созыве внеочередной сессии Генассамблеи ООН", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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