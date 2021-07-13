https://news.day.az/officialchronicle/1361221.html Президент Ильхам Алиев: Славная Победа Азербайджана - это торжество ценностей Движения неприсоединения
Президент Ильхам Алиев: Славная Победа Азербайджана - это торжество ценностей Движения неприсоединения
Славная Победа Азербайджана - это торжество ценностей Движения неприсоединения.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на промежуточной конференции глав МИД стран-участниц Движения неприсоединения.
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