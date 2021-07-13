Президент Ильхам Алиев: За короткое время Азербайджан завоевал очень большой авторитет и доверие в Движении неприсоединения

За короткое время Азербайджан завоевал очень большой авторитет и доверие в Движении неприсоединения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении в ходе промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения в видеоформате.

"Исторические Бандунгские принципы, поощряющие уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран, а также невмешательство во внутренние дела стран и другие принципы, полностью соответствуют приоритетам внешней политики Азербайджана. По этой причине 10 лет назад Азербайджан стал членом семьи Движения неприсоединения. За короткое время наша страна завоевала очень большой авторитет и доверие в Движении", - сказал глава государства.