Президент Ильхам Алиев: Азербайджан выступил с рядом международных инициатив для мобилизации глобальных усилий против пандемии

Азербайджан как председатель Движения неприсоединения выступил с рядом международных инициатив для мобилизации глобальных усилий против пандемии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении в ходе промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения в видеоформате.

"В октябре 2019 года Азербайджан успешно организовал в Баку XVIII Саммит Движения неприсоединения, и мы приняли председательство. В своем выступлении на Саммите я подчеркнул, что Азербайджан будет предпринимать практические шаги для отстаивания легитимных интересов стран Движения неприсоединения в международной плоскости, защиты справедливости и международного права.

В период председательства Азербайджан принял детальный и амбициозный план деятельности. К сожалению, пандемия COVID-19 охватила весь мир, создала новые реалии и трудности. Однако мы смогли оперативно и адекватно среагировать на новую ситуацию. Мы сконцентрировали свои усилия на формировании эффективного и совместного ответа Движения на международном уровне против невиданных трудностей, вызванных пандемией.

В этом плане Азербайджан как председатель Движения неприсоединения выступил с рядом международных инициатив для мобилизации глобальных усилий против пандемии. Мы выдвинули инициативу проведения Саммита стран Контактной группы Движения неприсоединения и 4 мая 2020 года организовали данное мероприятие. Наряду с членами Контактной группы, представляющими различные регионы мира, в онлайн-Саммите приняли участие генеральный секретарь ООН, председатель Генеральной ассамблеи ООН, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, председатель Комиссии Африканского союза, Верховный представитель Европейского Союза и вице-президент Европейской комиссии.

Как практический результат онлайн-Саммита Движения неприсоединения была создана база данных, охватывающая основные гуманитарные и медицинские нужды стран-членов Движения. Всемирная организация здравоохранения использует эту базу данных в борьбе с пандемией как источник для определения нужд стран-членов Движения неприсоединения.

В ходе Саммита я от имени Движения неприсоединения предложил провести Специальную сессию Генеральной ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященную борьбе с коронавирусом. В целом, эта инициатива была поддержана более чем 150 государствами-членами ООН, и 3-4 декабря 2020 года Специальная сессия состоялась.

Азербайджан оказал в борьбе с пандемией гуманитарную и финансовую помощь более 30 странам, включая и страны Движения неприсоединения. Наряду с этим, Азербайджан внес во Всемирную организацию здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США, половина которого была предназначена для государств-членов Движения неприсоединения", - отметил Президент Ильхам Алиев.