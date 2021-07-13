https://news.day.az/officialchronicle/1361275.html Президент Ильхам Алиев внес изменение в закон "О кредитных союзах"
Президент Ильхам Алиев внес изменение в закон "О кредитных союзах"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменения в закон "О кредитных союзах".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно изменению, кредитные союзы должны предоставлять информацию о должнике минимум в одно кредитное бюро и в централизованный кредитный реестр, который создан в структуре в порядке, установленном Центральным банком Азербайджана.
Представление в кредитное бюро информации о должнике и порядок получения от кредитного бюро регулируется законом "О кредитных задолженностях".
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