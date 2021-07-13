Президент Ильхам Алиев внес изменение в закон "О кредитных союзах"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменения в закон "О кредитных союзах".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно изменению, кредитные союзы должны предоставлять информацию о должнике минимум в одно кредитное бюро и в централизованный кредитный реестр, который создан в структуре в порядке, установленном Центральным банком Азербайджана.

Представление в кредитное бюро информации о должнике и порядок получения от кредитного бюро регулируется законом "О кредитных задолженностях".