Президент Ильхам Алиев: Исторические Бандунгские принципы полностью соответствуют приоритетам внешней политики Азербайджана

Исторические Бандунгские принципы, поощряющие уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран, а также невмешательство во внутренние дела стран и другие принципы, полностью соответствуют приоритетам внешней политики Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении в ходе промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения в видеоформате.

"В этом году мы отмечаем 60-летие создания нашего Движения, являющегося вторым самым большим после Генеральной ассамблеи ООН политическим институтом. Поскольку в основе Движения неприсоединения лежат мир, мультилатерализм и укрепление глобальной солидарности, глобальные трудности еще более повысили значение нашего Движения.

Исторические Бандунгские принципы, поощряющие уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран, а также невмешательство во внутренние дела стран и другие принципы, полностью соответствуют приоритетам внешней политики Азербайджана. По этой причине 10 лет назад Азербайджан стал членом семьи Движения неприсоединения. За короткое время наша страна завоевала очень большой авторитет и доверие в Движении. В 2016 году единогласным решением всех государств-членов нам было поручено председательство в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах.

В октябре 2019 года Азербайджан успешно организовал в Баку XVIII Саммит Движения неприсоединения, и мы приняли председательство. В своем выступлении на Саммите я подчеркнул, что Азербайджан будет предпринимать практические шаги для отстаивания легитимных интересов стран Движения неприсоединения в международной плоскости, защиты справедливости и международного права", - отметил Президент Ильхам Алиев.