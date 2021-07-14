https://news.day.az/officialchronicle/1361479.html Президент Ильхам Алиев: Мы решаем проблемы и гражданских лиц, лишившихся жилья во время войны
Президент Ильхам Алиев: Мы решаем проблемы и гражданских лиц, лишившихся жилья во время войны
Мы решаем проблемы и гражданских лиц, потерявших своих близких и лишившихся жилья в результате армянских обстрелов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 14 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан.
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