Президент Ильхам Алиев: Мы решаем проблемы и гражданских лиц, лишившихся жилья во время войны

Мы решаем проблемы и гражданских лиц, потерявших своих близких и лишившихся жилья в результате армянских обстрелов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 14 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан.

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