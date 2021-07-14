Президент Ильхам Алиев: Решаются вопросы занятости участников войны, и частный сектор положительно реагирует на наши призывы

Государство постоянно оказывает внимание и проявляет заботу о гражданах, ставших инвалидами во время второй Карабахской войны. Решаются вопросы занятости участников войны, и я очень рад, что частный сектор положительно реагирует на наши призывы, что естественно.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 14 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан.

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