https://news.day.az/officialchronicle/1361494.html Президент Ильхам Алиев: В числе привлеченных к программе самозанятости свыше 5 тыс. членов семей шехидов и инвалидов войны
Президент Ильхам Алиев: В числе привлеченных к программе самозанятости свыше 5 тыс. членов семей шехидов и инвалидов войны
В этом году 16 тысяч человек будут привлечены к программе самозанятости. Государство выделит им средства, и, таким образом, они в будущем обеспечат свои финансовые возможности. Среди 16 тысяч человек, привлеченных к программе самозанятости, более пяти тысяч членов семей шехидов и инвалидов войны. То есть это вопрос, который всегда находится в центре внимания.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан.
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