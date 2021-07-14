Руфат Ягубов награжден орденом "Шохрат"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Руфата Саттар оглу Ягубова орденом "Шохрат" за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере здравоохранения в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.