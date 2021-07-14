https://news.day.az/officialchronicle/1361499.html Руфат Ягубов награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Руфат Ягубов награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Руфата Саттар оглу Ягубова орденом "Шохрат" за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере здравоохранения в Азербайджане.
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