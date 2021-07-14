https://news.day.az/officialchronicle/1361590.html Утвержден новый состав Совета по управлению государственной службой Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Утвержден новый состав Совета по управлению государственной службой Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении нового состава Совета по управлению государственной службой Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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