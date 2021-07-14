Утвержден новый состав Совета по управлению государственной службой Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении нового состава Совета по управлению государственной службой Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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