Кямаледдин Гейдаров награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение "О награждении К.Ф.Гейдарова орденом "За службу Отечеству"".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, Кямаледдин Фаттах оглу Гейдаров награждается орденом "За службу Отечеству" 1-й степени за многолетнюю плодотворную деятельность в органах по чрезвычайным ситуациям в Азербайджане.