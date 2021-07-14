https://news.day.az/officialchronicle/1361602.html Кямаледдин Гейдаров награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Кямаледдин Гейдаров награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение "О награждении К.Ф.Гейдарова орденом "За службу Отечеству"".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, Кямаледдин Фаттах оглу Гейдаров награждается орденом "За службу Отечеству" 1-й степени за многолетнюю плодотворную деятельность в органах по чрезвычайным ситуациям в Азербайджане.
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