https://news.day.az/officialchronicle/1361609.html В Азербайджане создается Фонд развития образования - Указ Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане создается Фонд развития образования - Указ Президента Ильхама Алиева
14 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда развития образования при министерстве образования Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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