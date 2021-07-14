Президент Ильхам Алиев: Государство всегда проявляет к семьям шехидов, гази Карабахской войны большое внимание - не на словах, а на деле

Государство всегда проявляет к семьям шехидов, гази Карабахской войны большое внимание - не на словах, а на деле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 14 июля с семьями шехидов и инвалидами войны в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку.

"Сегодня передается в эксплуатацию новый жилой комплекс, возведенный для семей шехидов и инвалидов войны. Он состоит из 810 квартир. Это крупный жилой комплекс. Я сейчас ознакомился с созданными здесь условиями, они очень позитивные, очень хорошие. Квартиры светлые, просторные, уже готовы к функционированию школа на 620 мест, детский сад. То есть, здесь имеются все возможности для комфортного проживания. Здесь будут жить семьи шехидов, гази Карабахской войны.

Государство всегда проявляет к людям данной категории большое внимание - не на словах, а на деле. Цифры, подтверждающие это, сами по себе являются показателем, потому что в последние годы была проделана огромная работа в этой области. С учетом данного комплекса государство обеспечило квартирами, индивидуальными домами 10 тысяч семей шехидов и инвалидов войны, и этот процесс продолжается. В прошлом, 2020 году мы добились самого высокого показателя в этом направлении - домами и квартирами были обеспечены 1572 семьи шехидов и гази Карабахской войны. Еще в прошлом году я сказал, что в 2021 году мы должны обеспечить своих граждан еще большим количеством домов и квартир, и сегодня мы видим результаты. В нынешнем году домами и квартирами будут обеспечены около 3 тысяч семей шехидов, инвалидов войны, и с учетом этого жилого комплекса на сегодняшний день квартирами обеспечены уже более 1300 семей данной категории. Наряду с этим, на протяжении многих лет мы обеспечиваем карабахских гази персональными автомобилями. Сегодня также будет предоставлено несколько автомобилей. В целом, предоставлено 7200 автомобилей.

Оглашая эти цифры, хочу еще раз продемонстрировать, что работа, проделанная в Азербайджане в этой области, носит образцовый характер. Я не хочу сравнивать нашу страну с какой-либо другой страной. Но жизнь и выполняемая нами работа показывают, что политика, проводимая в Азербайджане в этой области, является самой гуманной, самой справедливой и совестливой, потому что члены семей наших героических сынов, отдавших жизнь за Родину, должны быть окружены государственной заботой, и сегодня мы наглядно видим это. Гази, потерявшие здоровье, получившие ранения, всегда должны быть окружены заботой всех государственных органов, и мы обеспечиваем это. Должен также отметить, что принципы, применяемые у нас в данной сфере, отличаются уникальностью, потому что войны и конфликты происходили во многих странах, но я не знаю такой страны, где бы к близким людей, погибших в войнах, оказывалось такое внимание. Армения тоже понесла потери, во Второй Карабахской войне ее потери в 2-3 раза превосходили наши. Но посмотрите, предоставлена ли там квартира хоть одной из семей погибших на войне? Нет. Предоставляются ли автомобили? Нет. Даже лачуги не предоставили. То есть, это говорит о том, что наша политика в данной сфере является в подлинном смысле слова национальной политикой. Потому что в центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана. Граждане самой уязвимой категории должны быть окружены в первую очередь заботой государства.

Сегодня мы также решаем проблемы гражданских лиц, потерявших дома во время войны, потерявших близких в результате вероломных обстрелов со стороны армян. Сегодня все, весь мир знает, что, не сумев оказать нам сопротивление на поле боя, Армения подвергла обстрелу гражданское население, совершила военные преступления, применила запрещенное оружие, в том числе бомбы с белым фосфором. Это уже доказано. Она использовала баллистические ракеты дальнего радиуса действия, в результате чего погибли более 100 гражданских лиц, были разрушены тысячи индивидуальных домов и объектов частного предпринимательства. Сегодня во всех наших городах и районах, подвергшихся разрушениям, идет созидательная работа, опять-таки по государственной линии строятся новые дома, индивидуальные дома, и они намного качественнее прежних разрушенных домов.

Это еще раз показывает, что мы проводим самую правильную политику в данном направлении, и эта политика полностью отвечает интересам азербайджанского народа. Государство проявляет постоянное внимание, заботу и о лицах, ставших инвалидами во Второй Карабахской войне. Решаются вопросы занятости наших гази, и я очень рад, что частный сектор позитивно реагирует на наш призыв. Это естественно, потому что государство проделало огромную работу для развития частного сектора, деятельности лиц, занимающихся предпринимательством. А сейчас частный сектор, предприниматели должны проявить и проявляют социальную ответственность. Более 200 предпринимателей присоединились к марафону занятости, и 160 гази уже обеспечены работой. Это новшество. Проведение марафонов занятости для людей, относящихся к данной категории, конечно же, демонстрирует государственную политику и в то же время зрелость нашего общества. И предприниматели очень охотно присоединились к этому вопросу, к данной инициативе. Уверен, что рамки этой инициативы постепенно будут все больше расширяться.

Как вам известно, в последние годы в нашей стране осуществляется широкомасштабная программа самозанятости. Ежегодно мы предоставляем средства желающим присоединиться к программе самозанятости, и их число увеличивается. В нынешнем году предусматривается привлечение к программе самозанятости 16 тысяч человек, государство предоставит им средства, и, таким образом, они сами будут обеспечивать свои дальнейшие материальные возможности. Среди 16 тысяч человек, привлеченных к программе самозанятости, уже имеется более 5 тысяч членов семей шехидов и инвалидов войны. То есть, это вопрос, который также постоянно находится в центре внимания.

Мы заказали для наших военнослужащих, потерявших в войне руку, ногу, самые современные протезы, и они уже изготавливаются. Около 100 гази Второй Карабахской войны уже обеспечены самыми высококачественными протезами ведущих фирм мира, и эти протезы возвращают их к нормальной жизни.

Сегодня с этими протезами люди могут нормально жить, ходить, бегать, играть в футбол. Мы делаем это. Наряду со всей этой широкомасштабной работой, инициативами, 8400 лицам, людям, участвовавшим в войне, предоставлены социальные выплаты.

Мы уже создали несколько реабилитационных центров, где наши военнослужащие, получившие ранения, восстанавливают свое здоровье. Это очень широкомасштабные программы, требующие крупных средств. Но мы делаем и дальше будем делать это. Все семьи шехидов, гази Карабахской войны должны знать, что мы всегда находимся рядом с ними. Не на словах, а на деле, потому что все измеряется делом. Говорить красивые слова очень легко, мы слышали это. Все наши слова во время Второй Карабахской войны отражали реальность. Армянская же сторона обманывала своих граждан, бессовестно обманывала, лгала, и сегодня пожинает горькие плоды этого. А наши слова - абсолютная правда, и данные обещания были полностью выполнены. До сегодняшнего дня все обещания, в том числе обещания, связанные с восстановлением территориальной целостности, были выполнены", - сказал глава государства.