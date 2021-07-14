Президент Ильхам Алиев: Потери Армении составляют по меньшей мере 7-8 тысяч

Армения по сей день не сообщает о своих потерях. По имеющимся у нас и, как мне известно, у независимых экспертов данным, их потери составляют по меньшей мере 7-8 тысяч.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 14 июля с семьями шехидов и инвалидами войны в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку.

"Во Второй Карабахской войне наши планы были полностью выполнены. Должен также сказать, - я неоднократно касался данного вопроса, еще раз хочу сказать, потому что пока рано говорить о всех операциях, проведенных нами во время войны, - но одним из важнейших моих указаний было то, что при планировании и осуществлении операций мы должны добиться поставленной задачи с минимальными потерями. Считаю, что мы добились этого.

Да, у нас около трех тысяч шехидов. Жизнь каждого из них очень ценна. Но мы также должны знать, что потерь в этой войне могло быть больше, потому что, во-первых, сторона, проводящая контрнаступательную операцию, обычно, как правило, несет больше потерь - в лучшем случае в три-четыре раза больше обороняющейся стороны. Военнослужащие это знают лучше. С другой стороны, рельеф освобожденных земель был очень неблагоприятным для нас и благоприятным для противоположной стороны. Они владели всеми стратегическими высотами. Конечно, укрепления, построенные ими за 30 лет, 6 оборонительных линий и инженерные работы давали им большое преимущество. Они считали, что мы никогда не сможем преодолеть эту оборонительную линию, укрепления, пройти через эти горы. Но они ошиблись, допустили большую ошибку. Они не знали, что все эти 30 лет азербайджанский народ живет одной целью: любой ценой освободить наши земли от оккупантов. Мы жили этой целью. К победе нас вели не только профессионализм, героизм военнослужащих, военная техника, но и любовь к Родине. Важнейшим фактором была любовь к Родине.

Мы изгнали врагов с наших земель, восстановили территориальную целостность. Гибель около 3 тысяч наших шехидов, конечно, большая трагедия. Но Армения по сей день не сообщает о своих потерях. По имеющимся у нас и, как мне известно, у независимых экспертов данным, их потери составляют по меньшей мере 7-8 тысяч. Это показывают и ход операций, и в то же время снятые нами видеокадры, уничтоженная и взятая в качестве трофеев военная техника армян. Мы уничтожили или взяли в качестве трофеев 336 вражеских танков. Пусть теперь посчитают, прикинут, сколько человек находится в одном танке. Мы уничтожили сотни единиц бронетехники, сотни систем противовоздушной обороны. Уничтожили большое количество артиллерийских установок. Рядом с каждой артиллерийской установкой бывает по меньше мере по 3-4 человека. Если посчитать только это, то всплывает реальная картина. Поэтому будем считать, что их потери превышают 7-8 тысяч. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о героизме, профессионализме наших военнослужащих. Свидетельствует о правильности спланированных операций. Еще раз хочу сказать, при планировании каждой операции я говорил, что потери должны быть минимальными", - сказал Президент Ильхам Алиев.