Президент Ильхам Алиев: Мы в любой момент готовы и должны быть готовы к войне

Мы в любой момент готовы и должны быть готовы к войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 14 июля с семьями шехидов и инвалидами войны в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку.

"Сегодня начался новый период - период созидания, постконфликтный период. Я неоднократно говорил, хочу еще раз сказать: армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт нашел свое решение. Этот конфликт разрешен. И стороной, которая разрешила его, являемся мы, Азербайджанское государство. Мы решили его в одностороннем порядке. Если кто-то - я слышу это оттуда и отсюда - вновь начал, что вопрос должен быть разрешен, этот конфликт не разрешен, то он находится на крайне ошибочном и опасном пути. Если не урегулирован, то пусть разъяснят нам, как он должен быть разрешен. Мы считаем, что он урегулирован, и война осталась позади. Но, несмотря на это, мы в любой момент готовы и должны быть готовы к войне. Я сказал это в своем выступлении 26 июня в День Вооруженных сил. Мы реализуем новые планы, связанные с нашей армией. Однако мы считаем, что конфликт урегулирован, мы восстановили нашу территориальную целостность. Мы одержали Победу. Сегодня у нас нет какого-либо другого вопроса на повестке дня. Мы вышли к своим границам, взяли под контроль армяно-азербайджанскую границу. Мы уже приступили к созидательной работе. Если кто-то говорит, что конфликт не урегулирован, то пусть скажет, каким ему видится урегулирование, и что не урегулировано. Если речь идет о статусе "Нагорного Карабаха", то я сказал, что на территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Это слово, выражение вообще не должно употребляться. Нагорного Карабаха нет, есть Карабах", - сказал глава государства.