https://news.day.az/officialchronicle/1361705.html Президент Ильхам Алиев проехал за рулем автомобиля "Khazar" - ФОТО
Президент Ильхам Алиев проехал за рулем автомобиля "Khazar" - ФОТО
14 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках церемонии глава государства осмотрел автомобили "Khazar", которые были вручены семьям шехидов и инвалидам войны, а также проехал за рулем одного из этих автомобилей.
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