Мэр Тбилиси: Для меня Азербайджан очень близкая страна, у меня здесь много друзей

Лично для меня Азербайджан очень близкая страна, у меня здесь много друзей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал мэр столицы Грузии города Тбилиси Каха Каладзе в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 14 июля в Баку.

"Господин Президент, прежде всего, выражаю признательность за то, что приняли меня. Мне всегда приятно посещать город Баку. Баку, его культура, традиции, люди всегда меня восхищали. Город день ото дня становится краше, благоустраивается, мы приветствуем это. Еще раз выражаю признательность за сегодняшний визит.

Благодарю Вас за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. Грузия, со своей стороны, тоже всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Вчера был подписан важный документ о побратимстве. Но мы всегда были братьями, всегда были друзьями и опорой друг другу. Лично для меня Азербайджан очень близкая страна, у меня здесь много друзей. Я приезжал сюда, и когда был министром энергетики, у меня много друзей, и я очень рад, что снова нахожусь здесь, в Баку", - сказал Каладзе.