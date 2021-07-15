Президент Ильхам Алиев: Мы без оружия освободили Шушу, это и есть любовь к Родине

Всего за два, два с половиной дня мы без оружия освободили Шушу. Это и есть любовь к Родине, героизм.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе беседы с гази во время церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку.

Президент Ильхам Алиев: У тебя тоже протез?

Гази: Да.

Президент Ильхам Алиев: Где получил ранение?

Гази: В боях за село Талыш. Я служил в инженерно-укрепительном подразделении.

Президент Ильхам Алиев: Как сейчас чувствуешь себя? Вернулся к нормальной жизни?

Гази: Да, вернулся к нормальной жизни.

Другой гази: Я получил ранение в боях за Физули, в Гараханбейли, в направлении, именуемом Аран. Был офицером.

Президент Ильхам Алиев: В Физули шли ожесточенные бои.

Гази: Да. 27 сентября.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Гази: Спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Где ты сражался?

Гази: При освобождении Суговушана, в составе Сил специального назначения.

Президент Ильхам Алиев: В Суговушане.

Гази: Я признателен Вам, господин Президент. Да ниспошлет Вам Аллах здоровья, Вы выполнили завещание нашего великого лидера.

Президент Ильхам Алиев: Да, это так.

Гази: Я всегда говорил: когда мы видели, как армяне поднимали руки в Шуше, мы знали, что мы поднимем там руку истинного сына Азербайджана. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Так и случилось. Наши отважные сыны взяли Шушу без оружия. Увидев, что мы уже подошли к Шуше, армяне запаниковали. Мы знали, о чем они думают. Они не могли поверить. Передавали друг другу информацию, опровергали друг друга, говорили: не может быть, как они прошли? А сейчас мы проложили дорогу Победы. Можно сказать, в течение одного-двух месяцев она будет заасфальтирована.

Гази: Иншаллах.

Президент Ильхам Алиев: Я назвал ее дорогой Победы. Раньше ее хотели назвать служебной дорогой, потому что основная большая дорога должна была пройти по трассе. Я сказал, что это - дорога Победы, потому что, пройдя по ней, мы освободили Шушу. Сегодня каждый, кто едет туда, проезжает по этой дороге, удивляется тому, как можно было пройти по ней. Пройти, причем с оружием, пулеметами, в полной экипировке. И не один, не два дня, мы знаем, сколько дней. А затем взбираться по крутым скалам... Там были танки, пушки армян. Всего за два, два с половиной дня мы без оружия освободили Шушу. Это и есть любовь к Родине, героизм. Мы гордимся вами.

Гази: Мы гордимся Вами за то, что воодушевили нас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.