Президент Ильхам Алиев назначил нового посла Азербайджана в Казахстане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Агалара Рагим оглу Атамогланова Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Казахстане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Ранее другим распоряжением главы государства Рашад Эйнаддин оглу Мамедов был отозван с должности посла Азербайджана в Казахстане.