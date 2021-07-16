https://news.day.az/officialchronicle/1362314.html Президент Ильхам Алиев назначил нового посла Азербайджана в Казахстане
Президент Ильхам Алиев назначил нового посла Азербайджана в Казахстане
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Агалара Рагим оглу Атамогланова Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Казахстане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Ранее другим распоряжением главы государства Рашад Эйнаддин оглу Мамедов был отозван с должности посла Азербайджана в Казахстане.
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