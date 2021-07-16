https://news.day.az/officialchronicle/1362319.html Назначен новый посол Азербайджана в Таджикистане - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Назначен новый посол Азербайджана в Таджикистане - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Алимирзамина Гаввам оглу Аскерова послом Азербайджана в Таджикистане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Ранее другим распоряжением главы государства с этой должности был отозван Гасан Дильсуз оглу Мамедзаде.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре