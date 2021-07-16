Назначен новый посол Азербайджана в Таджикистане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Алимирзамина Гаввам оглу Аскерова послом Азербайджана в Таджикистане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Ранее другим распоряжением главы государства с этой должности был отозван Гасан Дильсуз оглу Мамедзаде.