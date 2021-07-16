Президент Ильхам Алиев назначил нового посла Азербайджана в Пакистане

16 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Хазара Надир оглу Фархадова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Пакистане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Другим распоряжением главы государства Али Фикрет оглу Ализаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Пакистане.