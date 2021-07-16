https://news.day.az/officialchronicle/1362322.html Президент Ильхам Алиев назначил нового посла Азербайджана в Пакистане
Президент Ильхам Алиев назначил нового посла Азербайджана в Пакистане
16 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Хазара Надир оглу Фархадова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Пакистане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением главы государства Али Фикрет оглу Ализаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Пакистане.
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