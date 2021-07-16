https://news.day.az/officialchronicle/1362341.html Президент Ильхам Алиев утвердил правила для усиления социальной защиты сотрудников прокуратуры Азербайджана
Президент Ильхам Алиев утвердил правила для усиления социальной защиты сотрудников прокуратуры Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ об утверждении "Правил использования средств, перечисленных в казну Прокуратуры Азербайджанской Республики, в целях усиления социальной защиты сотрудников и укрепления материально-технической базы органов прокуратуры".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Министерству финансов Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа.
С деталями правил можно ознакомиться по ссылке.
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