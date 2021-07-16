Президент Ильхам Алиев утвердил правила для усиления социальной защиты сотрудников прокуратуры Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ об утверждении "Правил использования средств, перечисленных в казну Прокуратуры Азербайджанской Республики, в целях усиления социальной защиты сотрудников и укрепления материально-технической базы органов прокуратуры".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Министерству финансов Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

С деталями правил можно ознакомиться по ссылке.