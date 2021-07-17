https://news.day.az/officialchronicle/1362658.html Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве Азербайджана и Болгарии в области военного образования и обучения
Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве Азербайджана и Болгарии в области военного образования и обучения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал Указ об утверждении Соглашения о сотрудничестве между Азербайджаном и Болгарией в области военного образования и обучения, подписанного 11 марта 2021 года в городе София и 19 мая 2021 года в городе Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
После вступления в силу Соглашения, указанного в настоящем Указе, Министерство обороны Азербайджана должно обеспечить выполнение его пунктов.
Министерство иностранных дел Азербайджана должно направить уведомление Правительству Болгарии о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.
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