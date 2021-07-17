Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Германии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате сильного наводнения, произошедшего на западе Германии.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Германии, желаю исцеления раненым, скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия", - говорится в соболезновании.