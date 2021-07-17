https://news.day.az/officialchronicle/1362662.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Германии
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Германии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате сильного наводнения, произошедшего на западе Германии.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Германии, желаю исцеления раненым, скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия", - говорится в соболезновании.
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