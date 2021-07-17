Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Бельгии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю бельгийцев Его величеству Филиппу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

Глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате наводнения, произошедшего в Вашей стране.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Бельгии, желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в соболезновании.